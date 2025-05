San Siro esposto del Comitato Sì Meazza | "Sotto vincolo da gennaio Bando? Procedura di vendita anomala"

Il 1° maggio è scaduto il termine ultimo del bando pubblico per presentare al Comune di Milano una proposta alternativa a quella di Inter e Milan.

Stadio San Siro, il comitato contro la speculazione: “Sala si è piegato agli interessi dei fondi proprietari di Inter e Milan” - Un’assemblea pubblica con oltre duecento persone per salvare lo stadio Meazza dalla speculazione immobiliare e finanziaria. Accade al cinema Anteo di Milano, in un sabato mattina. All’appello lanciato dal comitato Sì Meazza rispondono in tanti. In sala non c’è spazio per tutti e si cambia location per accogliere i cittadini che sono venuti ad ascoltare quella che il comitato definisce “la commedia degli imbrogli di San Siro”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milan, nuovo stadio a San Siro? Ostacoli a non finire. Partito un esposto da … - Il Milan sta continuando ad incontrare ostacoli per il nuovo stadio a San Siro: nelle ultime ore è giunto un esposto in merito. I dettagli 🔗pianetamilan.it

Perché è stata aperta un’indagine sulla vendita dello stadio San Siro e cosa c’entra l’esposto di un ex vicesindaco - La Procura di Milano ha avviato indagini esplorative sulla vendita dello stadio di San Siro. Il fascicolo è stato aperto a seguito di un esposto dell'ex vicesindaco di Milano Luigi Corbani, che oltre ad aver denunciato attività di carotaggio nei terreni interessati, ha ipotizzato una valore di vendita dello stadio molto più alto della stima fatta dall'Agenzia delle Entrate.Continua a leggere 🔗fanpage.it

