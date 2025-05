San Severo | concerto di giovani talenti Il 9 maggio

© Noinotizie.it - San Severo: concerto di giovani talenti Il 9 maggio giovani talenti in vetrina sabato 9 maggio 2025 (ore 20, Auditorium Sacra Famiglia) con gli Amici della Musica di San Severo, guidati dalla prof.ssa Gabriella Orlando. Un parterre di speranze artistiche con l'esibizione del TRIO AURA (Laura Licinio al pianoforte, Rosa Popolo al clarinetto e Benedetta Modugno al violoncello) e del DUO COSTANTINO RUCCI – LAURA LICINIO (violino e pianoforte). Eseguiranno musiche di Beethoven e Brahms.TRIO AURA – Di recente formazione, il Trio è nato sotto la guida del docente di musica da camera Vito Antonio Dicorato del Conservatorio "Giordano" di Foggia. La formazione è composta da tre giovani musiciste già distintesi singolarmente in numerosi contesti nazionali e internazionali: Rosa Popolo al clarinetto, Benedetta Modugno al violoncello e Laura Licinio al pianoforte.

