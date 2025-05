San Secondo migliorano le condizioni della donna accoltellata

© Parmatoday.it - San Secondo, migliorano le condizioni della donna accoltellata condizioni della donna di 48 anni accoltellata ieri dal marito a San Secondo. È stata colpita da diversi fendenti in più parti del corpo. Ha riportato ferita all'addome, al collo, alle braccia nel tentativo di difendersi e ha perso molto sangue. La prognosi resta. 🔗 Sono in miglioramento ledi 48 anniieri dal marito a San. È stata colpita da diversi fendenti in più parti del corpo. Ha riportato ferita all'addome, al collo, alle braccia nel tentativo di difendersi e ha perso molto sangue. La prognosi resta. 🔗 Parmatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Migliorano le condizioni cliniche del Santo Padre secondo il Bollettino medico - "Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento". Lo afferma il Bollettino medico diffuso questa sera. "Anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati - prosegue -. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua l'ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti". 🔗quotidiano.net

Pauroso frontale tra auto e camion a San Secondo: un morto e due feriti gravi - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 2 maggio, poco dopo le 8.40, lungo la provinciale 10 di San Secondo Parmense. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite in modo molto grave. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente, per cause... 🔗parmatoday.it

San Secondo, donna accoltellata dal marito: è grave - Poco prima delle 9:00, a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, al termine di una discussione un uomo avrebbe violentemente aggredito con un coltello sua moglie prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce. Durante la fuga avrebbe avuto un incidente piuttosto grave, prima del... 🔗parmatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

San Secondo, migliorano le condizioni della donna accoltellata; Migliorano condizioni della donna accoltellata nel Parmense; Papa Francesco, condizioni migliorano ma quadro complesso. Fonti vaticane: “Usciti da fase più critica”; Migliorano le condizioni di salute del Papa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Migliorano condizioni della donna accoltellata nel Parmense - Migliorano le condizioni della 48enne accoltellata ieri dal marito a San Secondo, in provincia di Parma. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Migliorano le condizioni della donna accoltellata a san secondo, marito muore in incidente stradale subito dopo - La donna di 48 anni ferita a San Secondo da Dhahri Abdelhakim mostra miglioramenti in ospedale Maggiore di Parma; il marito è morto in un incidente stradale, mentre i figli ricevono supporto psicologi ... 🔗gaeta.it