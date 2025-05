San Quirino senza giornali | chiusa la storica edicola della piazza

© Pordenonetoday.it - San Quirino senza giornali: chiusa la storica edicola della piazza edicola scompare un pezzo dell'identità di un paese. È il caso di San Quirino che da una settimana ha perso quella sana abitudine di fare due passi fino al negozio della piazza, in cerca delle notizie stampate su carta, o della fortuna comprando uno dei tanti gratta e vinci. 🔗 Quando chiude un'scompare un pezzo dell'identità di un paese. È il caso di Sanche da una settimana ha perso quella sana abitudine di fare due passi fino al negozio, in cerca delle notizie stampate su carta, ofortuna comprando uno dei tanti gratta e vinci. 🔗 Pordenonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Scappano via dalla cena di San Valentino senza pagare il conto. Ristorante di Palermo cerca i fidanzatini smemorati - Sono scappati via senza pagare il conto della romantica cenetta di San Valentino. A denunciarlo, su Facebook, è il ristorante giapponese Kuaizi, in zona Politeama a Palermo. I quattro clienti, due ragazzi e due ragazze, hanno ordinato dei menù fissi con formula all you can eat. Avrebbero preso una bottiglia di vino bianco e un acqua minerale. Il conto totale ammonta a 144,50 euro. Pagamento che non è avvenuto. 🔗open.online

San Nazzaro, lavori senza sosta per riaprire la provinciale: frana demolita con microcariche - Proseguono a ritmo serrato i lavori per la messa in sicurezza della SP 10, chiusa dal 29 gennaio scorso a causa di una frana nel territorio di San Nazzaro Val Cavargna. Attualmente, i rocciatori stanno effettuando le perforazioni necessarie per la posa delle microcariche di esplosivo, che... 🔗quicomo.it

“Dovevo portare fuori la ragazza per San Valentino”: fermato un uomo dopo un inseguimento, era senza patente - Un uomo di 31 anni è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento per le vie di Catania: non si era fermato all'alt perché era senza patente. Ha raccontato che l'auto gliela aveva prestata un amico per portare fuori a cena la ragazza per San Valentino.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

San Quirino senza giornali: chiusa la storica edicola della piazza; Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 marzo 2025; Gli punta la pistola al petto dopo la lite, minacce shock in un bar a San Quirino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne