san patrignano la testimonianza di un ex residente

Venerdì 9 maggio, alle ore 18, presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, sarà presentato il libro scritto da Andrea Muccioli sulla vera storia di San Patrignano, dal titolo 'Fango e risate'. L'incontro è stato organizzato dall'associazione 'Prevaction', presieduta da Alessandro Giardini, con la collaborazione del Comune di Ascoli. La moderatrice dell'incontro sarà la professoressa Laura Menichetti. "Sono di Pesaro e vengo da 20 anni di tossicodipendenza - ha dichiarato Alessandro Giardini, presidente dell'associazione 'Prevaction', presentando l'evento del 9 maggio - Dopo aver fatto un percorso nella comunità di San Patrignano, ho chiuso definitivamente con quel mondo distruttivo, da cui non è affatto semplice uscire". Da un anno e mezzo, Giardini ha fondato un'associazione antidroga chiamata 'Prevaction': al mattino racconta testimonianze nelle scuole e al pomeriggio ha un centro di ascolto, in cui cerca di aiutare chi è caduto nel tunnel della droga.

