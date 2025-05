San Lorenzo | incendio in un appartamento al quarto piano evacuate 30 persone

© Romatoday.it - San Lorenzo: incendio in un appartamento al quarto piano, evacuate 30 persone Lorenzo, dove un incendio è divampato in un palazzo all’altezza del civico 40. Le fiamme sono partite da un appartamento situato al quarto piano poco prima delle 9 di sabato 3 maggio.Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Momenti di paura questa mattina in viale dello Scalo di San, dove unè divampato in un palazzo all’altezza del civico 40. Le fiamme sono partite da unsituato alpoco prima delle 9 di sabato 3 maggio.Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Romatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze: incendio in appartamento di Borgo San Lorenzo. Momenti di panico - I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13.30 nella centralissima Borgo San Lorenzo, per l'incendio di un appartamento situato al terzo piano in un condominio L'articolo Firenze: incendio in appartamento di Borgo San Lorenzo. Momenti di panico proviene da Firenze Post. 🔗.com

Borgo San Lorenzo, incendio nella notte: appartamento in fiamme in via Caduti di Montelupo - FIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, alle ore 2,10 di stanotte, 16 aprile 2025, nel comune di Borgo San Lorenzo, in via Caduti di Montelungo, per un incendio di un appartamento, situato al secondo ed ultimo piano di una palazzina. Con due squadre, un’autoscala e un carro aria, i pompieri hanno fatto […] L'articolo Borgo San Lorenzo, incendio nella notte: appartamento in fiamme in via Caduti di Montelupo proviene da Firenze Post. 🔗.com

Incendio nella notte a Borgo San Lorenzo: fiamme in un appartamento, evacuate due famiglie - Firenze, 16 aprile 2025 - Un violento incendio è scoppiato la scorsa notte, intorno alle 2.10, in un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina terra tetto in via Caduti di Montelungo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Le fiamme, alte e visibili dalle finestre, hanno avvolto l’intera abitazione, generando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

San Lorenzo: incendio in un appartamento al quarto piano, evacuate 30 persone; Borgo San Lorenzo, incendio in appartamento: evacuate tre persone; Incendio nella notte a Borgo San Lorenzo: fiamme in un appartamento, evacuate due famiglie; Incendio nella notte a Borgo San Lorenzo: distrutto un appartamento, famiglie evacuate. 🔗Cosa riportano altre fonti

San Lorenzo: incendio in un appartamento al quarto piano, evacuate 30 persone - Momenti di paura questa mattina in viale dello Scalo di San Lorenzo, dove un incendio è divampato in un palazzo all’altezza del civico 40. Le fiamme sono partite da un appartamento situato al quarto ... 🔗romatoday.it

Due case evacuate per l'incendio in un appartamento di Borgo San Lorenzo - 10 nel comune di Borgo San Lorenzo in via Caduti di Montelungo, per un incendio di appartamento, situato al secondo ed ultimo piano di una palazzina terra tetto. I vigili del fuoco intervenuti con ... 🔗msn.com