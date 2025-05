San Giobbe Chiusi rinnova il contratto con coach Nicolas Zanco fino al 2028

© Sport.quotidiano.net - San Giobbe Chiusi rinnova il contratto con coach Nicolas Zanco fino al 2028 Giobbe Chiusi ha annunciato il prolungamento pluriennale del contratto con coach Nicolas Zanco (nella foto). Il quarantenne allenatore di origine trevigiana ha infatti firmato un’estensione fino al 30 giugno del 2028. Il rinnovo di coach Zanco rappresenta "il primo tassello nella costruzione del futuro della San Giobbe – così si legge nella nota diffusa dalla società –, oltre che continuità per un progetto che sta dando e vuole continuare a dare frutti"."Con piacere annunciamo il prolungamento del contratto del nostro capo allenatore Nicolas Zanco – ha dichiarato il direttore sportivo Matteo Martini –. La sua preparazione, l’entusiasmo che ha portato e i risultati raggiunti ci hanno convinto ad allungare l’accordo in essere. Si dimostra quindi fondamentale per la società portare avanti il progetto iniziato la scorsa stagione insieme a lui, per poter garantire programmazione e continuità. 🔗 La Sanha annunciato il prolungamento pluriennale delcon(nella foto). Il quarantenne allenatore di origine trevigiana ha infatti firmato un’estensioneal 30 giugno del. Il rinnovo dirappresenta "il primo tassello nella costruzione del futuro della San– così si legge nella nota diffusa dalla società –, oltre che continuità per un progetto che sta dando e vuole continuare a dare frutti"."Con piacere annunciamo il prolungamento deldel nostro capo allenatore– ha dichiarato il direttore sportivo Matteo Martini –. La sua preparazione, l’entusiasmo che ha portato e i risultati raggiunti ci hanno convinto ad allungare l’accordo in essere. Si dimostra quindi fondamentale per la società portare avanti il progetto iniziato la scorsa stagione insieme a lui, per poter garantire programmazione e continuità. 🔗 Sport.quotidiano.net

