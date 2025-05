Salvato dall’estinzione il martin pescatore di Guam torna riprodursi in natura dopo quasi 40 anni

martin pescatore di Micronesia o di Guam si è estinto in natura alla fine degli anni 80, ma grazie ad alcuni individui allevati in cattività la specie è stata salvata dall'estinzione. Lo scorso anno, nove uccelli sono stati liberati sull'atollo di Palmyra, nel Pacifico, e ora stanno nidificando e deponendo per la prima volta le loro uova in totale autonomia. 🔗 Ildi Micronesia o disi è estinto inalla fine degli80, ma grazie ad alcuni individui allevati in cattività la specie è stata salvata dall'estinzione. Lo scorso anno, nove uccelli sono stati liberati sull'atollo di Palmyra, nel Pacifico, e ora stanno nidificando e deponendo per la prima volta le loro uova in totale autonomia. 🔗 Fanpage.it

