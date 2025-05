Saluto nazista durante gita ad Auschwitz | 14enne finisce sotto processo sia in Polonia che in Italia

durante una gita scolastica ad Auschwitz nel 2022, un 14enne fiorentino fece il Saluto nazista. Processato in Polonia e indagato anche in Italia, ha ricevuto un semplice ammonimento educativo, misura pensata per far riflettere i minorenni ed evitare che simili gesti si ripetano. 🔗 unascolastica adnel 2022, unfiorentino fece il. Processato ine indagato anche in, ha ricevuto un semplice ammonimento educativo, misura pensata per far riflettere i minorenni ed evitare che simili gesti si ripetano. 🔗 Fanpage.it

