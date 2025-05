Saluto nazista ad Auschwitz l’esperta | Non basta punire Ai ragazzi servono educazione e ascolto

Firenze, 3 maggio 2025 - Il gesto di un 14enne fiorentino che, durante una visita scolastica ad Auschwitz, ha fatto il saluto romano, ha scatenato un'ondata di indignazione e interrogativi. È un episodio isolato o un campanello d'allarme? Come si può arrivare a banalizzare un luogo di memoria così carico di significato? Abbiamo chiesto un parere alla pedagogista Alessandra Lodetti, da anni impegnata in percorsi educativi con bambini, ragazzi e famiglie.Secondo lei, cosa può spingere un ragazzo di 14 anni a compiere un gesto come il saluto nazista proprio ad Auschwitz?"Con rammarico, di fronte ad un un gesto così provocatorio posso solo ipotizzare alcune motivazioni, non conoscendo direttamente il ragazzo. Potrebbe trattarsi di una scarsissima consapevolezza della storia, inclusa quella che ha toccato i suoi stessi bisnonni.

