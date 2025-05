Salerno via libera all' installazione di 50 cestini sul lungomare Trieste

Da lunedì 5 maggio avrà inizio l'installazione sul lungomare Trieste di cinquanta cestini porta rifiuti in ferro che sono stati oggetto di un lavoro di manutenzione, risagomatura, riverniciatura ed igienizzazione a cura di Salerno Pulita. Contemporaneamente, si provvederà anche alla sanificazione.

