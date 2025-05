Salerno conquista i turisti nel weekend del Primo Maggio | pienone tra cultura eventi e sapori

© Zon.it - Salerno conquista i turisti nel weekend del Primo Maggio: pienone tra cultura, eventi e sapori Primo Maggio è stato superato con successo: Salerno si è guadagnata la promozione a pieni voti da parte dei numerosi turisti che l’hanno scelta per un breve soggiorno primaverile, in attesa dell’estate.Come riportato da Il Mattino, la città ha registrato un forte afflusso di visitatori, sia italiani che stranieri. In tanti hanno partecipato alle visite guidate al Duomo, al centro storico e alla Pinacoteca, dove si è rivelata molto apprezzata anche la mostra Organic di Francesco Mastalia.Ottimo riscontro anche per Lampi di genio a Palazzo Fruscione, che ha attirato, oltre ai visitatori abituali, numerose coppie e gruppi provenienti da fuori regione.Protagonista indiscussa del weekend è stata la Fiera del Crocifisso Ritrovato, che ha animato le strade del centro e riscosso grande partecipazione. 🔗 Il test delè stato superato con successo:si è guadagnata la promozione a pieni voti da parte dei numerosiche l’hanno scelta per un breve soggiorno primaverile, in attesa dell’estate.Come riportato da Il Mattino, la città ha registrato un forte afflusso di visitatori, sia italiani che stranieri. In tanti hanno partecipato alle visite guidate al Duomo, al centro storico e alla Pinacoteca, dove si è rivelata molto apprezzata anche la mostra Organic di Francesco Mastalia.Ottimo riscontro anche per Lampi di genio a Palazzo Fruscione, che ha attirato, oltre ai visitatori abituali, numerose coppie e gruppi provenienti da fuori regione.Protagonista indiscussa delè stata la Fiera del Crocifisso Ritrovato, che ha animato le strade del centro e riscosso grande partecipazione. 🔗 Zon.it

Approfondimenti da altre fonti

Nuoto, weekend da incorniciare per Lucrezia Boncio che conquista oro e argento ai Criteria di Riccione - Un weekend da incorniciare per Lucrezia Boncio, che ha dato il meglio di sé durante questa edizione dei Criteria 2025 di Riccione. La giovane nuotatrice umbra, in forza al Circolo lavoratori Terni, ha stupito tutti con una prestazione straordinaria nelle discipline a farfalla, conquistando l’oro... 🔗ternitoday.it

Salerno, ai Morticelli un weekend di eventi per fare il punto su accessibilità e inclusività culturale con il progetto “Plurale” - Salerno, 25 febbraio 2025 – Accessibilità non è solo una questione di barriere architettoniche, ma di linguaggi, rappresentazioni, possibilità di partecipazione. Con questo spirito nasce Forum Plurale, l’evento di apertura di “Plurale – i Morticelli, uno spazio per tutt?!”, il nuovo progetto di cui BLAM è capofila, vincitore del bando Laboratorio Creatività Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC nell’ambito dell’avviso pubblico “Laboratorio di Creatività Contemporanea” – 6a edizione 2024-2026, che coinvolge la programmazione del centro culturale ... 🔗zon.it

Salerno si prepara a una Pasqua da Record: boom di turisti in arrivo - Salerno si appresta a vivere una Pasqua all’insegna del turismo, con numeri che si preannunciano particolarmente elevati. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino e SalernoToday, le aspettative degli operatori del settore sono altissime, con una seconda metà di aprile che promette ottimi risultati. Domanda in crescita, anche dall’estero L’interesse per la città è in forte aumento: il 60% delle richieste proviene dall’estero, in particolare da Germania, Regno Unito, Francia e Polonia, mentre il restante 40% riguarda il turismo interno. 🔗zon.it

Cosa riportano altre fonti

Salerno, Luci d'Artista conquista tutti: folla di visitatori da Italia e estero - Salernonotizie.it; Salerno conquista i turisti nel weekend del Primo Maggio: pienone tra cultura, eventi e sapori. 🔗Cosa riportano altre fonti

Speciale weekend: gli eventi a Salerno e provincia dal 2 al 4 maggio - Primo fine settimana di maggio ricco di appuntamenti: dalla Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno al Bianco Tanagro ad Auletta, passando per “Colazione al ManES” a Eboli e “Vill ... 🔗salernotoday.it

Pasqua da record a Salerno: boom di turisti, aeroporto sold-out e raffica di multe - Pasqua e Pasquetta 2025 segnano il tutto esaurito a Salerno: voli pieni, centro affollato e 1.450 multe ai turisti. Scopri dati e prospettive. Salerno ha archiviato il ponte di Pasqua e Pasquetta con ... 🔗zon.it

Salerno, sicurezza weekend Pasqua: controlli a tappeto, 135 multe e un’espulsione - da Salerno ai comuni della fascia costiera. Le attività, coordinate e capillari, hanno avuto l’obiettivo di garantire un sereno svolgimento delle festività pasquali, tutelando residenti e turisti in ... 🔗vocedistrada.it