Salernitana-Mantova | le probabili formazioni

Salernitana-Mantova si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Arechi. Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024-2025. I granata cercano almeno l'aggancio in zona play-out, mentre I lombardi lo scatto decisivo verso la salvezza.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE 
La sconfitta patita a La Spezia, dopo due vittorie consecutive, ha fatto ripiombare nuovamente i granata in zona retrocessione con 36 punti, a meno due dalla salvezza. L'obiettivo della squadra di Marino è cercare di fare sette punti nelle ultime tre per garantirsi almeno il playout.

I lombardi hanno ottenuto una vittoria pesante contro il Cesena, portandosi a 41 punti, ma ancora non basta. La squadra di Possanzini è sempre in lotta per la salvezza, ma dovessero vincere a Salerno, l'obiettivo sarebbe quasi raggiunto.

