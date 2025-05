Salento migranti sfruttati nei campi | Schiavitù Condannati i caporali assolti gli imprenditori

© Quotidianodipuglia.it - Salento, migranti sfruttati nei campi: «Schiavitù». Condannati i caporali, assolti gli imprenditori Schiavitù. Ormai senza alcun dubbio. Non da parte dei datori di lavoro, ma degli intermediari. Il caso Sabr, lo sfruttamento dei lavoratori africani per la raccolta delle angurie e dei. 🔗 . Ormai senza alcun dubbio. Non da parte dei datori di lavoro, ma degli intermediari. Il caso Sabr, lo sfruttamento dei lavoratori africani per la raccolta delle angurie e dei. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Contratti fittizi, coop fatte fallire e alloggi fantasma: come vengono sfruttati i migranti nell'agricoltura in Sicilia - Lavorano fra le 10 e le 12 ore al giorno, per 3 euro o poco più allo scoccare di 60 minuti, 7 giorni su 7, festivi compresi. E lo fanno sotto il sole cocente o la pioggia battente. Si occupano - la maggior parte dei quali senza alcun contratto - della raccolta di uva, olive, arance, pomodorini... 🔗palermotoday.it

Contratti fittizi, coop fatte fallire per non pagare e alloggi fantasma: come vengono sfruttati i migranti nell'agricoltura - Lavorano fra le 10 e le 12 ore al giorno, per 3 euro o poco più allo scoccare di 60 minuti, 7 giorni su 7, festivi compresi. E lo fanno sotto il sole cocente o la pioggia battente. Si occupano - la maggior parte dei quali senza alcun contratto - della raccolta di uva, olive, arance, pomodorini... 🔗agrigentonotizie.it

Sfruttati e derubati dai caporali, così i lavoratori-schiavi venivano pagati 5 euro per 12 ore nei campi - Lavoratori ma schiavi. Un’indagine condotta dai carabinieri della stazione di Cortemaggiore e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza ha portato all’arresto di due uomini, un 53enne e un 27enne, entrambi di origine straniera, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento del lavoro e intralcio alla giustizia. L’operazione, coordinata dalla Procura di Piacenza, è scattata dopo mesi di investigazioni, avviate la scorsa estate a seguito dell’osservazione di movimenti sospetti nella Bassa Piacentina. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salento, migranti sfruttati nei campi: «Schiavitù». Condannati i caporali, assolti gli imprenditori; «Noi, sfruttati nei campi sotto il sole a pochi chilometri da chi è in vacanza»; Nelle terre dei caporali. «Poche le denunce, tanti i casi»; Foresteria Boncuri a Nardò: pronta per la riapertura e per accogliere 320 braccianti stranieri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Migranti sfruttati nel Salento per installare il fotovoltaico”: sette condanne tra 10 e 18 anni per i responsabili della spagnola Tecnova - Milano, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Il cordone ombelicale potrebbe diventare una sorta di 'sfera di cristallo' in cui leggere il futuro dei bebè? Secondo uno studio, il sangue cordonale sembra ... 🔗ilfattoquotidiano.it