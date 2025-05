Salario minimo la segretaria della Cisl rilancia | Vanno rinnovati tutti i contratti

Roma, 3 maggio 2025 – La questione salariale è tornata centrale dopo il monito del presidente Sergio Mattarella. Come intende muoversi la Cisl come per affrontarla? Per Fumarola il Salario minimo non è la soluzione. "La mobilitazione? Non si affrontano così i problemi" "Abbiamo molto apprezzato le parole del presidente Mattarella – avvisa la leader della Cisl, Daniela Fumarola –. La questione salariale va affrontata con serietà e senza demagogia, rinnovando in primo luogo tutti i contratti a partire da quelli pubblici, aumentando la produttività e redistribuendola su buste paga più pesanti e orari più lievi. Bisogna incentivare stabilmente la contrattazione nel secondo livello aziendale e territoriale, con la riduzione delle tasse sul ceto medio e l'istituzione di una governance partecipata per controllare prezzi e tariffe anti-speculazione".

