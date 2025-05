Salario adeguato il piano del governo per alzare gli stipendi

Roma, 3 maggio 2025 – La bozza del governo del decreto sul cosiddetto "Salario adeguato" era (e rimane) pronta, con l'obiettivo di offrire una soluzione alternativa al Salario minimo per fronteggiare, almeno in parte, l'emergenza retribuzioni povere. Ma quando, a Palazzo Chigi, ci si è resi conto che la versione messa a punto dai tecnici della ministra Marina Calderone rischiava di provocare una dura reazione dei sindacati e, soprattutto, questa volta, anche della Cisl, la premier in persona ha fermato tutto. Ma l'impianto dell'operazione, sia pure con una serie di correzioni, resta in campo. E, non a caso, dalla stessa Lega hanno annunciato un disegno di legge sul cosiddetto "Salario equo" per rimarcare la priorità e l'urgenza di intervenire. MARINA ELVIRA CALDERONE MINISTRA LAVORO Ma andiamo con ordine.

