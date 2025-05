Sacchetti | Con Bartolo e i Giovani Democratici ultima iniziativa da segretario dopo sei anni entusiasmanti e vincenti

"Ho partecipato all'ultima iniziativa da segretario provinciale del Partito Democratico. Lunedì ci sarà infatti la Direzione, che approverà il regolamento per il Congresso ed entro il 15 giugno sarà eletto un nuovo segretario". Con queste parole Filippo Sacchetti si appresta a lasciare la carica.

