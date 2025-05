Sabato shopping | i consigli del 3 maggio

© Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 3 maggio shopping che vi proponiamo per questo weekend 🔗 La nuova collezione Loewe x Paula’s Ibiza, la versione estiva delle borse di Poléne e la collezione Blossom di AMI Paris, perfetta per un picnic al parco. Sono solo alcuni dei suggerimenti diche vi proponiamo per questo weekend 🔗 Vanityfair.it

Sabato shopping: i consigli del 22 marzo - La nuova collezione di gioielli di argento di APM Monaco, il volume che celebra dieci anni di Jonathan Anderson da Loewe e le scarpe Christian Louboutin x Maison Margiela. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend 🔗vanityfair.it

Sabato shopping: i consigli del 19 aprile - La capsule in cotone rigenerativo di Ecoalf, le borse in materiale ricavato dalle foglie di ananas di Themoirè, e la collezione Back to Earth di Ferragamo. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend per celebrare l'Earth Day 2025 🔗vanityfair.it

Sabato shopping: i consigli del 26 aprile - La nuova collezione MM6 Maison Margiela e Salomon, le Arizona CosNy di Birkenstock 1774 e la Eldorado Bag di Jil Sander. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend 🔗vanityfair.it

