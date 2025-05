Sabato 10 maggio Tradimento cambia gli orari su Canale 5 e anticipa nuovi intrighi

© Sbircialanotizia.it - Sabato 10 maggio, Tradimento cambia gli orari su Canale 5 e anticipa nuovi intrighi Tradimento subisce un’immediata modifica nel pomeriggio del Sabato 10 maggio 2025, con un anticipo dell’appuntamento sulla rete principale di Canale 5. In questa occasione, la soap opera turca andrà in onda a partire da circa le 14:45, anziché alle 15:10 come avvenuto nelle scorse settimane. Modifica dell’orario in fascia pomeridiana L’appuntamento settimanale . L'articolo Sabato 10 maggio, Tradimento cambia gli orari su Canale 5 e anticipa nuovi intrighi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Il palinsesto disubisce un’immediata modifica nel pomeriggio del102025, con un anticipo dell’appuntamento sulla rete principale di5. In questa occasione, la soap opera turca andrà in onda a partire da circa le 14:45, anziché alle 15:10 come avvenuto nelle scorse settimane. Modifica dell’o in fascia pomeridiana L’appuntamento settimanale . L'articolo10glisu5 eè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. Ecco le zone interessate - Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idrica L'articolo Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. 🔗.com

Picasso, oltre cento opere in mostra a Napoli: inaugurazione sabato 10 maggio - Si svolgerà giovedì 8 maggio, alle ore 11 alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – Lapis Museum, la conferenza stampa di presentazione della mostra “Picasso. Il linguaggio delle idee”. La rassegna, dedicata all’artista spagnolo, sotto il patrocinio Consolato di Spagna a Napoli, Instituto Cervantes Napoli e Ciu Unionquadri, aprirà al pubblico sabato 10 maggio e resterà aperta sino a fine settembre. 🔗ildenaro.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento, le anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2025; “Tradimento”: le trame delle puntate dal 5 all’11 maggio 2025; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Affari Tuoi spacchetta successi, Tradimento batte L'Eredità, Quarto Gr; Tradimento, anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tradimento, cambio programmazione sabato 10/05: la puntata parte in anticipo e dura di più - Cambio programmazione per Tradimento nel palinsesto di sabato 10 maggio 2025. L'appuntamento con la soap opera turca prosegue nella fascia pomeridiana di Canale 5 in prima visione assoluta ma, la ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, le anticipazioni di oggi (sabato 3 maggio): Tolga scopre il ricatto di Behram, Oylum scappa con Can - Torna come ogni giorno "Tradimento", la soap opera di Canale 5 che ha preso il posto (ormai da tempo) di Endless Love. Verissimo, gli ospiti ... 🔗msn.com

"Tradimento", le trame della settimana dal 4 al 10 maggio - Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tradimento": ecco cosa vedremo durante i nuovi episodi della serie televisiva turca di Canale 5 nella settimana che va dal 4 ... 🔗msn.com