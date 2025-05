Sabalenka-Gauff oggi in tv Finale WTA Madrid 2025 | orario programma streaming

Sabato 3 maggio si disputerà la Finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Madrid: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà nell'ultimo atto la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 4.

La sfida si giocherà non prima delle 18.30: il match sarà il secondo del programma di giornata sul Manolo Santana Stadium, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 15.30 la Finale di doppio maschile. Si tratterà del decimo incrocio sul circuito maggiore: nei 9 precedenti 5 vittorie per Gauff e 4 per Sabalenka.

Il match tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff, Finale del torneo WTA 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

