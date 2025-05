Sab Group Rubicone in Volley sfida San Marino per consolidare la posizione nei playoff

Sab Group Rubicone in Volley si prepara alla trasferta in programma oggi alle 17.30 contro San Marino. Tra le note positive del successo nella terzultima gara di campionato di serie B, coach Stefano Mascetti sottolinea la prova convincente dei giocatori finora meno impiegati: "È stata una partita che ci ha dato l'opportunità di schierare in campo un po' tutti. Hanno ben figurato anche i ragazzi che di solito giocano meno: sono contento perché hanno espresso una pallavolo che di solito riescono a fare bene anche in allenamento. In questo modo mi hanno dato anche la possibilità di far rifiatare i titolari". Riguardo al match alle porte, all'andata i sammarinesi si imposero a San Mauro per 3-2. "Spero che la squadra riesca disputare una buona gara anche per rifarci un po' dalla partita d'andata che ci ha visto perdere – aggiunge il tecnico –.

