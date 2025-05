Ryanair voli con pochissimi euro | mai visti prezzi così stracciati

Ryanair conferma il piano estivo per l'aeroporto di Rimini: oltre 50 voli a settimana. Biglietti da 19,99 euro - Dalla compagnia aerea low cost arrivano una serie di conferme. Nella giornata di mercoledì (5 marzo) Ryanair ha annunciato il suo operativo estivo 2025 per l'aeroporto di Rimini con 8 destinazioni. Una lunga serie di conferme, con però un aumento complessivo dei voli: i collegamenti attivi... 🔗riminitoday.it

Ryanair lancia l’abbonamento Prime al prezzo di 79 euro: 12 mesi di voli scontati. Ecco come funziona - Ryanair lancia “Prime”, un servizio di abbonamento annuale che prevede una serie di sconti per 12 mesi al prezzo di 79 euro. Ma come funziona? A spiegarlo è la stessa compagnia low cost in una nota pubblicata sul sito ufficiale. L’iscrizione che, come detto, costerà 79 euro l’anno e sarà rinnovabile automaticamente a meno di richiesta di cancellazione, prevede “vantaggi che includono posti riservati gratuiti, assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 offerte esclusive all’anno (una ogni mese) riservate, garantendo così agli abbonati ‘Prime’ le migliori occasioni di volo tutto ... 🔗tpi.it

Ryanair, arriva Prime, l’abbonamento a soli 79 euro: sconti sui voli. Come funziona, i limiti e quanto risparmi - Ryanair ha deciso di lanciare una nuova iniziativa in favore dei suoi clienti, l’abbonamento a soli 79 euro. Ecco come funziona, i limiti e quanto si risparmia. Ryanair, arriva Prime, l’abbonamento a soli 79 euro: sconti sui voli. Come funziona, i limiti e quanto risparmi (Notizie.com)La nota azienda low cost continua a essere al centro di rivoluzioni, idee e promozioni per favorire chi vuole volare ma non ha a disposizione un budget importante. 🔗notizie.com

Voli Ryanair offerte estate 2025 - Voli Ryanair offerte estate 2025. Come prenotare i voli da 29,99 euro entro il 16 maggio 2025 per partire dal 1 maggio al 31 agosto 2025 ... 🔗msn.com

Addio Ryanair, scoppia lo scandalo: non potremo più prendere i loro aerei | “Se costavano così poco un motivo c’era” - Scoppiato lo scandalo Ryanair, i suoi aerei non potranno più essere prenotati, in fondo il motivo c'era se i voli costano così poco ... 🔗sicilianews24.it

Ryanair lancia un’offerta lampo per voli low cost da maggio a giugno 2025 verso 235 destinazioni europee - Ryanair lancia un’offerta fino al 30 aprile 2025 con voli low cost da Bologna, Roma Fiumicino e Bari verso Praga, Rodi ed Edimburgo per viaggi tra maggio e giugno a partire da 14,99 euro. 🔗gaeta.it