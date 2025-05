Ryan Reynolds potrebbe tornare come Deadpool in un nuovo film Marvel sugli X-Men

Ryan Reynolds potrebbe tornare come Deadpool in un nuovo film Marvel sugli X-MenDopo il successo di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds sta "esplorando idee" per un potenziale film su Deadpool che vedrebbe il Mercenario chiacchierone fare squadra con gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Uno degli eventi più importanti della saga del Multiverso è stato l'arrivo di Wade Wilson nel MCU, grazie al ritorno dei diritti degli X-Men ai Marvel Studios. Dopo che il mese scorso Reynolds ha fatto intendere che potrebbe lavorare a un nuovo progetto del MCU con Deadpool, un nuovo rapporto offre ulteriori indizi su come i mutanti potrebbero essere utilizzati nel franchise.In un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter, infatti, è stato rivelato che Reynolds sta sviluppando idee per un possibile film dei Marvel Studios che vedrebbe la collaborazione tra Deadpool e i personaggi degli X-Men.

Vista la forma precaria di Neres, Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori (Repubblica) - Vista la forma precaria di Neres, Conte potrebbe tornare al 3-5-2 con Raspadori Come giocherà il Napoli lunedì sera contro l’Empoli? Ci sono da considerare le squalifiche di Anguissa e Di Lorenzo, si prova a recuperare Spinazzola e Buongiorno. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Nelle sue notti insonni il tecnico ha già iniziato a riflettere sui due piani per sostituirli. Quello più semplice prevede la promozione tra i titolari di Mazzocchi (o Spinazzola) e Gilmour, con la conferma del modulo 4-3-3. 🔗ilnapolista.it

Conte ha il dubbio Anguissa: Gilmour è in forma e potrebbe tornare il doppio play (Repubblica) - Conte ha il dubbio Anguissa: Gilmour è in forma e potrebbe tornare il doppio play (Repubblica) Anguissa non è al top e in questo finale di campionato – Conte dixit – giocheranno quelli che sono più in forma. È logico quindi attendersi che a Bologna sia riconfermato dal primo minuto lo scozzese Gilmour che sta offrendo ottime prestazioni e si è ormai definitivamente integrato nei meccanismi del Napoli. 🔗ilnapolista.it

Ryan Reynolds non riesce a fare a meno di queste sneaker da 75€ - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ryan Reynolds è un uomo semplice. I suoi look quotidiani sono sempre casual, basati su capi streetwear (pantaloni e giacca larghi, sneaker) e colori sobri. Quel che è certo è che l'attore non fa scalpore, coltivando uno stile quotidiano piuttosto modesto. 🔗gqitalia.it

