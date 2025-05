Russia | Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata? Non arriverà al 10 maggio

© Ilgiornale.it - Russia: "Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata? Non arriverà al 10 maggio" parata per gli 80 anni dalla vittoria sovietica nella Seconda Guerra mondiale 🔗 Durissima la replica di Mosca alle parole di Zelensky, che aveva detto di non poter garantire la sicurezza dei leader politici internazionali ospiti di Putin allaper gli 80 anni dalla vittoria sovietica nella Seconda Guerra mondiale 🔗 Ilgiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

Cosa riportano altre fonti

