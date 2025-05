Russia attacco con droni sulla città portuale di Novorossiysk

© Lapresse.it - Russia, attacco con droni sulla città portuale di Novorossiysk droni ucraini nella città portuale di Novorossiysk, nel sud della Russia, sul Mar Nero. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, ha riferito il sindaco della città Andrey Kravchenko. In seguito all’attacco le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nella città, che si trova nella regione di Krasnodar. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che nella notte di sabato le forze di difesa aerea hanno abbattuto 170 droni ucraini, di cui 96 sulla Crimea, 47 sulla regione di Krasnodar e nove sulla regione di Rostov. 🔗 Sabato, secondo le autorità locali, alcuni edifici sono stati colpiti daucraini nelladi, nel sud della, sul Mar Nero. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, ha riferito il sindaco dellaAndrey Kravchenko. In seguito all’le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nella, che si trova nella regione di Krasnodar. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che nella notte di sabato le forze di difesa aerea hanno abbattuto 170ucraini, di cui 96Crimea, 47regione di Krasnodar e noveregione di Rostov. 🔗 Lapresse.it

