© Ilrestodelcarlino.it - Rugbisti fanesi insultati, dal Bologna le scuse e multe ai propri tesserati

Fano, 3 maggio 2025 – C’è chi dice no. No ai comportamenti negativi in campo ma anche sugli spalti, no alla mancanza di rispetto nei confronti degli avversari e del direttore di gara, ilRugby Club non ci sta e decide di stigmatizzare pubblicamente quello che è successo qualche giorno fa sul campo di casa del centro sportivo Bonori e di intervenire nei confronti deie dei tifosi coinvolti che, in occasione della sfida Under 18 di domenica scorsa traRugby Club e Fano si sono resi protagonisti di episodi poco edificanti. “Sento il dovere morale di esprimere le più sincereagli atleti e ai dirigenti del Fano nonché al giovane arbitro della gara, per il comportamento inadeguato di una parte del nostro pubblico - sottolinea il presidente bolognese Francesco Paolini – quello che è accaduto sugli spalti non rappresenta né i valori né lo spirito che il nostro club coltiva da anni”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it