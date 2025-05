Ruffini ospite di Pecci Books Il romanzo su Mussolini e il prof Con la terza via | la gentilezza

© Lanazione.it - Ruffini ospite di Pecci Books. Il romanzo su Mussolini e il prof. Con la terza via: la gentilezza Pecci Books: domani alle 19 ci sarà Paolo Ruffini con Benito, presente! appena pubblicato da Baldini+Castoldi. Racconta di Edoardo Meucci, che insegna storia in un liceo di Milano. È un convinto antifascista, solitario, un po’ asociale, infelice. Tratta male tutti e quando uno studente loda alcune "cose buone" del fascismo, perde le staffe e lo sbatte fuori. I genitori minacciano di denunciarlo e il preside lo sospende, trovandogli un posto in una scuola elementare a Predappio, il paese di Mussolini. Qui, Edoardo non fa che replicare la stessa indole aggressiva, redarguito dalla preside, si trova di fronte a un ultimatum: o cambia atteggiamento, lasciando la politica fuori dall’aula, o sarà radiato. Il giorno dopo uno shock spazio-temporale che li catapulterà in quella stessa scuola, ma nel 1890. 🔗 Maggio: domani alle 19 ci sarà Paolocon Benito, presente! appena pubblicato da Baldini+Castoldi. Racconta di Edoardo Meucci, che insegna storia in un liceo di Milano. È un convinto antifascista, solitario, un po’ asociale, infelice. Tratta male tutti e quando uno studente loda alcune "cose buone" del fascismo, perde le staffe e lo sbatte fuori. I genitori minacciano di denunciarlo e il preside lo sospende, trovandogli un posto in una scuola elementare a Predappio, il paese di. Qui, Edoardo non fa che replicare la stessa indole aggressiva, redarguito dalla preside, si trova di fronte a un ultimatum: o cambia atteggiamento, lasciando la politica fuori dall’aula, o sarà radiato. Il giorno dopo uno shock spazio-temporale che li catapulterà in quella stessa scuola, ma nel 1890. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Paolo Ruffini super ospite del Passioni Festival - È sempre tempo di Passioni Festival. La kermesse culturale aretina torna, seppur fuori stagione, con un appuntamento speciale in collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo. Giovedì 27 febbraio, alle ore 18 presso il Circolo Aurora in piazza Sant’Agostino ad Arezzo, il regista, attore e... 🔗arezzonotizie.it

Paolo Ruffini super ospite del Passioni Festival - Arezzo, 19 febbraio 2025 – È sempre tempo di Passioni Festival. La kermesse culturale aretina torna, seppur fuori stagione, con un appuntamento speciale in collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo. Giovedì 27 febbraio, alle 18 al Circolo Aurora in piazza Sant’Agostino ad Arezzo, il regista, attore e produttore Paolo Ruffini presenterà il suo ultimo libro “Benito, presente!”, edito da Baldini+Castoldi. 🔗lanazione.it

Ecco Pecci Books. Il libro sulla Gkn. Ancora in lotta - Pecci Books compie sei anni e li festeggia presentando libri. Il prossimo appuntamento è sabato alle 18: Dario Salvetti e Gea Scancarello presenteranno "Questo lavoro non è vita. La lotta di classe nel XXI secolo. Il caso Gkn" (edizioni Solferino - Fuoriscena 2024) in dialogo con il giornalista Simone Innocenti. L’ingresso è libero, Salvetti, operaio metalmeccanico e delegato sindacale Fiom, fa parte del Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio; Gea Scancarello, giornalista, lavora a La7; ha partecipato a molti progetti per la promozione della giustizia sociale. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Ruffini ospite di Pecci Books. Il romanzo su Mussolini e il prof. Con la terza via: la gentilezza; Maggio di Pecci Books. Ruffini, Danzi e Sama. I libri e i nuovi sguardi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Maggio di Pecci Books. Ruffini, Danzi e Sama. I libri e i nuovi sguardi - L’attore presenta Benito, presente: una favola tra storia e gentilezza. L’esperto in risorse umane: i problemi del lavoro, lontani dalle narrazioni. Un’altra verità sulla fine di un impero con l ’ex b ... 🔗msn.com