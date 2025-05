Rubio | in Germania tirannia mascherata

Caso Afd, Rubio si schiera con il partito di estrema destra tedesco: «Questa è tirannia mascherata» - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha denunciato una «tirannia mascherata» in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come «estrema destra». E lo fa con un post su X, invitando Berlino a un passo indietro. Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. 🔗open.online

Caso Afd, Rubio si schiera: «Tirannia mascherata». La replica di Berlino: «Questa è democrazia» - «Questa è la democrazia. Questa decisione è il risultato di un’indagine approfondita e indipendente a tutela della nostra Costituzione e dello stato di diritto». Queste le parole del ministero degli Esteri della Germania, su X al segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha denunciato una «tirannia mascherata» in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come «estrema destra». 🔗open.online

