Rubata la corona d'argento dorato della Madonna del Croci: era stata realizzata con i gioielli dei fedeli

Pompiano (Brescia) – Furto difficile da perdonare, nel mese, a Gerolanuova di Pompiano, dove il 1° maggio ignoti ladri hanno trafugato lache adornava il capodelle, venerata nell’omonima chiesetta sita tra i campibassa bresciana. La piccola chiesa, particolarmente amata dalla popolazione locale, èrestaurata durante la pandemia per volontà dei. Viene lasciata aperta per tutto il giorno, per permettere a chiunque di sostare in preghiera o accendere un lumino. La, un prezioso bassorilievo argenteo bagnato nell’oro, vennenel secolo scorso fondendo ex voto e catenine offerti dai devoti. Una volta pronta venne posta sul capoVergine, raffigurata in un affresco quattrocentesco insieme al Bambin Gesù. 🔗 Ilgiorno.it