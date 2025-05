Rubano fucili in due in manette | lei condannata lui assolto

© Bresciatoday.it - Rubano fucili, in due in manette: lei condannata, lui assolto manette, un cittadino senegalese di 54 anni, domiciliato in paese, e una cittadina marocchina di 36 anni. 🔗 Si è conclusa con l'arresto di due persone e il recupero di armi rubate l'operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella nella giornata di mercoledì 30 aprile. A finire in, un cittadino senegalese di 54 anni, domiciliato in paese, e una cittadina marocchina di 36 anni. 🔗 Bresciatoday.it

