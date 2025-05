Ruba un motorino e si schianta contro un albero arrestato ladro minorenne

© Cataniatoday.it - Ruba un motorino e si schianta contro un albero, arrestato ladro minorenne arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Catania per furto aggravato di un motorino, reato compiuto insieme ad un complice non ancora identificato. Nel corso della notte di alcuni giorni fa, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso. 🔗 Un diciassettenne catanese è statodagli agenti delle volanti della questura di Catania per furto aggravato di un, reato compiuto insieme ad un complice non ancora identificato. Nel corso della notte di alcuni giorni fa, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso. 🔗 Cataniatoday.it

