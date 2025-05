Ruba cavi in rame all’ospedale di Pescara | arrestato 33enne della provincia di Chieti

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Pescara, nel corso di preordinati servizi tesi al contrasto dei reati predatori, hanno arrestato, in flagranza del reato di furto, un 33enne, già noto alle forze di polizia, responsabile del furto di svariati metri di cavi in rame.

