Ruba bracciali e collane per oltre 5 mila euro in una gioielleria | 50enne denunciata

Al termine di una articolata attività d'indagine i carabinieri di Langhirano hanno denunciato in stato di libertà una 50enne italiana residente in provincia per il reato di furto. I fatti risalgono a poche settimane fa, quando la responsabile di una gioielleria sita nel comune di Langhirano ha

