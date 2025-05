Ruba al Tigros colto sul fatto dà in escandescenze e si sente male

Momenti concitati al Tigros di via Sanchioli a Magenta. Ieri mattina, quando non erano ancora le 9 e quindi poco dopo l'apertura del supermercato, un uomo si è introdotto nel supermercato con l'intenzione di Rubare. Ha arraffato diversi articoli dagli scaffali per poi cercare di guadagnare la via di uscita, ma è stato notato dal personale interno che è intervenuto. colto sul fatto l'uomo ha dato in escandescenza, costringendo gli operatori del Tigros ad allertare la Polizia locale giunta sul posto con una pattuglia.Si è scoperto che l'uomo non ha fissa dimora e vive di espedienti girovagando tra le vie del quartiere. Era molto agitato, ma gli agenti sono riusciti a calmarlo accompagnandolo fuori dal grande magazzino. Una volta all'esterno è stato colto da un malore improvviso. Gli agenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze del 112 che ha girato l'avviso alla sala operativa dell'Areu.

