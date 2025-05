Rrahmani | Quando la squadra fa bene gestiamo la pressione al meglio

© Calcionews24.com - Rrahmani: «Quando la squadra fa bene gestiamo la pressione al meglio» Rrahmani, difensore del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Lecce in trasferta Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole. «La partita è stata difficile, sapendo la pressione che avevamo. L’importante era vincere. Parte dal . 🔗 Le parole di Amir, difensore del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Lecce in trasferta Amirha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole. «La partita è stata difficile, sapendo lache avevamo. L’importante era vincere. Parte dal . 🔗 Calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oriali su Conte: “Lui dà qualcosa in più alla squadra, è un fuoriclasse. Si fa voler bene da tutti” - Radio CRC – Oriali su Conte: “Lui dà qualcosa in più alla squadra, è un fuoriclasse. Si fa voler bene da tutti” Il coordinatore dello … L'articolo Oriali su Conte: “Lui dà qualcosa in più alla squadra, è un fuoriclasse. Si fa voler bene da tutti” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Calciomercato Juventus, Carnevale fa questo annuncio sull’obiettivo Bijol: «Lo vedrei bene in questa squadra» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha fatto questo annuncio sull’obiettivo Bijol Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha parlato così a Sportitalia di Bijol, accostato anche del calciomercato Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «Premetto che spero che possa rimanere da noi per tanti anni, ma lo vedrei bene nella difesa dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene - Al Vinitaly a grande paura dei dazi fa tremare il settore vitivinicolo ma non è che, fino alla decisione di Donald Trump di imporre nuove tariffe, non ci fossero guai in Paradiso. Anzi. Qualche settimana fa, ma ancora oggi è così, i produttori hanno temuto, e continuano a farlo, le decisioni dell’Ue. Che vorrebbe imporre […] The post Oltre etichette e dazi, al Vinitaly il vino che fa bene appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rrahmani: Partita difficile, tre punti importanti; Napoli, Rrahmani: La partita di oggi era molto insidioso, l'importante era vincere. La nostra solidità è frutto del lavoro di tutta la squadra...; Napoli, Rrahmani elogia la squadra: “Parte tutto dal lavoro che fa la squadra”; Rrahmani: “Partita difficile, ma l’importante era vincere”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lecce-Napoli 0-1, Rrahmani: “Partita difficile, l’importante era vincere” - ForzAzzurri.net - Rrahmani commenta la vittoria del Napoli sul Lecce di Giampaolo. Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo degli azzurri ... 🔗forzazzurri.net

Rrahmani: "Grazie, tifosi! Vittoria importante. Ho giocato bene? Conta la squadra. L'Inter..." - Amir Rrahmani ... squadra. Stiamo lavorando per avere sempre il baricentro alto e fare una pressione alta. Ci siamo allenando in questo modo da tanto tempo e credo che lo stiamo facendo bene. 🔗msn.com

Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Raspadori uomo partita, Rrahmani brillante. Meret fa una sola parata, ma decisiva. Bene Olivera, Falcone incerto - Lecce-Napoli, match valido per la 35esima giornata di Serie A, si è concluso sul risultato di 0-1. A decidere il match un gol su punizione di Raspadori al 24'. La partita, disputata allo stadio Via ... 🔗eurosport.it