Roveta avanti tutta per il recupero Obiettivo | tornare a imbottigliare

© Ilrestodelcarlino.it - Roveta, avanti tutta per il recupero. Obiettivo: tornare a imbottigliare Roveta. Ci vorrà del tempo, ma la strada è tracciata. Quasi un anno fa, con decreto del ministero della Salute pubblicato in Gazzetta ufficiale, è arrivato il riconoscimento ufficiale. La richiesta era stata presentata dalla proprietà dell'area, ovvero la Fattoria di San Michele a Torri del patron di Savino Del Bene Paolo Nocentini. Dall'acquisizione della sorgente e del vicino albergo, praticamente un pezzo di storia di Scandicci da inizio Novecento, Nocentini ha dato mandato ai suoi di capire se fosse possibile recuperare l'acqua. Le ricerche sono cominciate nel 2020; trovata la falda, è arrivato il momento di chiedere il riconoscimento ministeriale, che è arrivato dopo le analisi delle acque. Il pozzo è stato denominato Roveta 1- Azzurra, nome storico con il quale era indicata l'acqua naturale.

