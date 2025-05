Rotta dei Florio Loup Solitaire prima nella Mondello-Trapani

© Palermotoday.it - Rotta dei Florio, Loup Solitaire prima nella Mondello-Trapani Loup Solitaire dell'armatore Salvatore Pardo della Canottieri Palermo ha tagliato per prima il traguardo di Trapani nella prima tappa della IV Rotta dei Florio che ha portato la flotta delle partecipanti da Mondello all'approdo della Lega Navale Trapani.Oggi pomeriggio la partenza. 🔗 La barcadell'armatore Salvatore Pardo della Canottieri Palermo ha tagliato peril traguardo ditappa della IVdeiche ha portato la flotta delle partecipanti daall'approdo della Lega Navale.Oggi pomeriggio la partenza. 🔗 Palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Vento, adrenalina, bagarre: partita da Mondello la Rotta dei Florio - Un moderato vento da nord-est ha caratterizzato la partenza alle 10,30 da Mondello della quarta edizione della regata La Rotta dei Florio di 115 miglia. Una condizione che dovrebbe stabilizzarsi sino all'arrivo in serata a Trapani, sede del traguardo della prima tappa. La seconda, vedrà l'avvio... 🔗palermotoday.it

Al via la Rotta dei Florio, 25 barche a vela pronte a sfidarsi da Palermo e Trapani - Ultime ore per mettere a punto le barche e poi partenza venerdì 2 maggio alle ore 10 da Mondello per la quarta edizione de La Rotta dei Florio. La regata velica di 115 miglia lungo la costa tra Palermo e Trapani, è stata presentata stamattina nella sede di Casa Florio ai “Quattro Pizzi”... 🔗palermotoday.it

Vela d'altura, il 2 maggio la partenza da Mondello della "Rotta dei Florio": una regata dal fascino unico - La flotta siciliana di barche d'altura si appresta a scendere in acqua il 2 maggio, per la quarta edizione della regata “La Rotta dei Florio” ideata nel 2022 dal Roggero di Lauria in occasione della celebrazione dei 120 anni di attività del Club di Mondello. Un evento velico non solo nel ricordo... 🔗palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Rotta dei Florio, Loup Solitaire prima nella Mondello-Trapani; Presentata la 4ª edizione della Rotta dei Florio, il 2 maggio al via 25 imbarcazioni; Partita da Mondello la IV Rotta dei Florio; Vela, La Rotta dei Florio: vince Quattrogatti di Andrea Casini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via la Rotta dei Florio, 25 barche a vela pronte a sfidarsi da Palermo e Trapani - Favoriti per la regata di 115 miglia gli equipaggi palermitani, grandi conoscitori delle acque di casa. E tra questi team, anche i tre vincitori delle ultime tre edizioni: Loup Solitaire, QQ7 e Quattr ... 🔗palermotoday.it

A Palermo torna la "IV Rotta dei Florio": 25 imbarcazioni alla regata di Mondello - La regata velica di 115 miglia lungo la costa tra Palermo e Trapani è organizzata dal club Roggero di Lauria in collaborazione con la Lega Navale Trapani. Il programma ... 🔗balarm.it

Vento, adrenalina, bagarre: partita da Mondello la Rotta dei Florio - La flotta delle oltre venti imbarcazioni, non tutte siciliane, ma anche da circoli di Genova, Milano, Parma ha lasciato il golfo per affrontare il lungo tratto di costa tra il Palermitano e il Trapane ... 🔗palermotoday.it