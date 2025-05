Rotonda ' killer' di gomme cambia la fisionomia dopo le segnalazioni | Un intervento atteso da ben cinque mesi

© Forlitoday.it - Rotonda 'killer' di gomme, cambia la fisionomia dopo le segnalazioni: "Un intervento atteso da ben cinque mesi" cambia la fisionomia del nuovo attraversamento pedonale di viale Italia, tra via Battuti Rossi e via Forlanini, dopo la segnalazione dei consiglieri comunali dem Loretta Poggi e Federico Morgagni. "Con grande sorpresa dei residenti, considerato anche il periodo festivo, alle 10 di giovedì scorso. 🔗 ladel nuovo attraversamento pedonale di viale Italia, tra via Battuti Rossi e via Forlanini,la segnalazione dei consiglieri comunali dem Loretta Poggi e Federico Morgagni. "Con grande sorpresa dei residenti, considerato anche il periodo festivo, alle 10 di giovedì scorso. 🔗 Forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Rotonda "killer" di gomme, il Pd: "C'era un problema di misure sbagliate. E un anziano ha già riportato fratture" - La strage di gomme che si è verificata nella giornata di Pasqua al sistema di due rotatorie tra viale Italia, via della Grata e via Battuti Rossi, davanti alla scuola Dante Alighieri, sarebbe dettata da errori di progettazione della nuova "doppia" rotonda? Lo ipotizzano Loretta Poggi e Federico... 🔗forlitoday.it

Cambia la viabilità: una nuova rotonda unirà Padova e Ponte San Nicolò - Padova e Ponte San Nicolò uniscono le forze per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale al confine tra i due Comuni. Il vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi, e il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni, annunciano un'importante azione congiunta per la realizzazione di una nuova... 🔗padovaoggi.it

MotoGP cambia le gomme: Pirelli sostituisce Michelin, rivoluzione totale nel 2027 - Pirelli prosegue la propria crescita nell’universo dei motori e dal 2027 sarà il fornitore unico di pneumatici per la MotoGP, affiancando così l’impegno con le moto a quello che da tempo ricopre in F1. L’azienda milanese accompagnerà le scuderie della classe regina per cinque stagioni, in ragione dell’accordo siglato oggi con durata fino al 2031. L’ingresso della nota società in questo universo coinciderà con il debutto dei nuovi regolamenti tecnici, dunque tra un paio di anni si preannuncia una rivoluzione totale. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Rotonda 'killer' di gomme, cambia la fisionomia dopo le segnalazioni: Un intervento atteso da ben cinque mesi; Rotonda killer di gomme, il Pd: C'era un problema di misure sbagliate. E un anziano ha già riportato fratture; La nuova rotonda è killer, in un'ora sei auto con pneumatico distrutto. Situazione impossibile; Gomme tagliate con precisione chirurgica nello spigolo maledetto :: Segnalazione a Forlì. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"La nuova rotonda è killer, in un'ora sei auto con pneumatico distrutto. Situazione impossibile" - "Sono stato purtroppo e mio malgrado tra i protagonisti di un sabato Santo da incubo con la regia del comune di Forlì che evidentemente deve indurre in tentazione di imprecazione i cittadini grazie al ... 🔗forlitoday.it