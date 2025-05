Romania censura e bavaglio alla stampa in vista delle elezioni | giornalisti bannati e arrestati

© It.insideover.com - Romania, censura e bavaglio alla stampa in vista delle elezioni: giornalisti bannati e arrestati Romania si terranno, nuovamente, le elezioni presidenziali. Un voto, quello della Romania, che da mesi attira l’attenzione internazionale, dopo lo scandalo delle elezioni annullate lo scorso dicembre 2024 in un clima di sempre minore trasparenza. Com’è ormai noto, durante le scorse elezioni il candidato indipendente Calin Georgescu era uscito inaspettato vincitore al prima turno, con il 23% di preferenze; ma prima di poter affrontare il ballottaggio, le elezioni erano state annullate dalla Corte Costituzionale romena a causa di presunte “interferenze russe” attraverso TikTok, dove Georgescu nei mesi successivi è stato anche arrestato e definitivamente escluso dalla corsa alle presidenziali del 2025.Proprio a causa di queste controversie, l’allerta sul voto romeno è massima. 🔗 Domenica 4 maggio insi terranno, nuovamente, lepresidenziali. Un voto, quello della, che da mesi attira l’attenzione internazionale, dopo lo scandaloannullate lo scorso dicembre 2024 in un clima di sempre minore trasparenza. Com’è ormai noto, durante le scorseil candidato indipendente Calin Georgescu era uscito inaspettato vincitore al prima turno, con il 23% di preferenze; ma prima di poter affrontare il ballottaggio, leerano state annullate dCorte Costituzionale romena a causa di presunte “interferenze russe” attraverso TikTok, dove Georgescu nei mesi successivi è stato anche arrestato e definitivamente escluso dcorsa alle presidenziali del 2025.Proprio a causa di queste controversie, l’allerta sul voto romeno è massima. 🔗 It.insideover.com

