Roma si addormenta sul tram e picchia l’autista che lo sveglia | Una furia

picchiato l’autista che cercava di svegliarlo per farlo scendere dal tram. Poi ha assaltato direttamente il mezzo con sassi e bottiglie. È successo ieri, 2 maggio, a Roma sulla linea 514 che dalla Stazione Termini era arrivato al capolinea Togliatti. Un conducente dell’Atac ha riportato ferite da tagli all’avambraccio e alla schiena, oltre a un colpo alla testa. Ad aggredirlo un cittadino marocchino di 48 anni senza fissa dimora. «Qualcuno si stava preoccupando che stesse male, mi sono avvicinato e ho fatto rumore contro il vetro con l’anello per cercare di svegliarlo», racconta al Messaggero Alessandro, 46 anni, 24 anni di servizio.L’aggressione«Improvvisamente ha dato in escandescenze. Si è alzato e me lo sono trovato addosso. C’è stata una colluttazione, cercavamo di farlo scendere. 🔗 Hatoche cercava dirlo per farlo scendere dal. Poi ha assaltato direttamente il mezzo con sassi e bottiglie. È successo ieri, 2 maggio, asulla linea 514 che dalla Stazione Termini era arrivato al capolinea Togliatti. Un conducente dell’Atac ha riportato ferite da tagli all’avambraccio e alla schiena, oltre a un colpo alla testa. Ad aggredirlo un cittadino marocchino di 48 anni senza fissa dimora. «Qualcuno si stava preoccupando che stesse male, mi sono avvicinato e ho fatto rumore contro il vetro con l’anello per cercare dirlo», racconta al Messaggero Alessandro, 46 anni, 24 anni di servizio.L’aggressione«Improvvisamente ha dato in escandescenze. Si è alzato e me lo sono trovato addosso. C’è stata una colluttazione, cercavamo di farlo scendere. 🔗 Open.online

