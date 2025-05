Roma Primavera-Inter 2-2 Falsini | Questi ragazzi producono un calcio importante

© Sololaroma.it - Roma Primavera-Inter 2-2, Falsini: “Questi ragazzi producono un calcio importante” Roma Primavera consolida il primo posto in classifica, sprecando però un match point importante. Al Tre Fontane, i giallorossi hanno pareggiato 2-2 contro l’Inter seconda in classifica, dopo però essere stati in vantaggio di due reti nel primo tempo. Al termine della partita, Falsini ha parlato ai canali ufficiali del club: “Oggi voglio dire una bugia e dico che sono più contento del primo tempo, ma già sai cosa penso. Ci sta soffrire contro di loro, non come abbiamo fatto il secondo tempo. Però, ripeto, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo creato una squadra veramente forte. A tratti abbiamo anche sviluppato un calcio piacevole. Faccio i complimenti anche ai tifosi che sono venuti e ci hanno spinto. Oggi ci voleva veramente tanto aiuto da questo punto di vista. Diciamo che sono più contento del primo tempo, ma non è vero“. 🔗 Laconsolida il primo posto in classifica, sprecando però un match point. Al Tre Fontane, i giallorossi hanno pareggiato 2-2 contro l’seconda in classifica, dopo però essere stati in vantaggio di due reti nel primo tempo. Al termine della partita,ha parlato ai canali ufficiali del club: “Oggi voglio dire una bugia e dico che sono più contento del primo tempo, ma già sai cosa penso. Ci sta soffrire contro di loro, non come abbiamo fatto il secondo tempo. Però, ripeto, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo creato una squadra veramente forte. A tratti abbiamo anche sviluppato unpiacevole. Faccio i complimenti anche ai tifosi che sono venuti e ci hanno spinto. Oggi ci voleva veramente tanto aiuto da questo punto di vista. Diciamo che sono più contento del primo tempo, ma non è vero“. 🔗 Sololaroma.it

