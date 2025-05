Roma Koné | "Tutti abbiamo avuto bisogno di Ranieri Con la Fiorentina è decisiva"

Roma è la squadra migliore del 2025 in Serie A con 40 punti in 16 partite. Più del Napoli capolista, che ne ha fatti 33, come l`Inter, battuta. 🔗 Laè la squadra migliore del 2025 in Serie A con 40 punti in 16 partite. Più del Napoli capolista, che ne ha fatti 33, come l`Inter, battuta. 🔗 Calciomercato.com

Roma a Trigoria, Hummels scherza con Koné: domani rifinitura e conferenza - Tutti utili nessuno indispensabile. Questo sembra essere il mantra con cui Ranieri sta facendo volare la sua Roma in questa fase, una squadra rinata anzitutto nella testa, che ha riacceso le speranze di una stagione che sembrava fallimentare. Con tanti impegni in programma, urge un attenta gestione delle energie, che il tecnico sta attuando sapientemente tra campionato ed Europa League. Dopo le fatiche contro il Como, un avversario che ha dato filo da torcere, eccoli di nuovo in campo a Trigoria i giallorossi dopo un meritato lunedì di riposo, intenti a preparare il match con l’Athletic Club. 🔗sololaroma.it

Bodo Glimt, Berg: «Lazio preoccupata, ricordano quello che abbiamo fatto alla Roma! Domani sarà diverso, ma l’ambiente…» - Le parole di Patrick Berg, capitano del Bodo Glimt, sull’imminente sfida contro la Lazio nei quarti di Europa League. I dettagli Patrick Berg, capitano del Bodo Glimt, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida contro la Lazio nei quarti di Europa League. MOMENTO – «Stiamo bene, abbiamo appena iniziato il campionato e vinto le prime due […] 🔗calcionews24.com

Roma verso la pausa nazionali: Koné convocato dalla Francia - Ci si avvia verso l’inizio della ventinovesima giornata di Serie A, che si giocherà nel corso di questo weekend e che anticiperà la sosta per gli impegni delle nazionali, mentre il campionato riprenderà l’ultima settimana di marzo. La Roma, impegnata stasera con l’Athletic Bilbao nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sta continuando ad infilare risultati di alto livello che alimentano la rincorsa alla zona europea e in questo turno affronterà tra le mura amiche il Cagliari, con fischio d’inizio domenica 16 marzo alle ore 16. 🔗sololaroma.it