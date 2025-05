Roma Koné | Con la Fiorentina match decisivo Vittoria con l’Inter? Non è fortuna siamo forti

Vittoria contro l'Inter ha portato nuova fiducia in casa Roma, che si appresta a vivere la conclusione del campionato con altre quattro finale da disputare, a partire dall'impegno di domani, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, contro la Fiorentina. Per superare la formazione viola servirà ribadire la prestazione di San Siro, dove tra i migliori in campo c'è stato senza ombra di dubbio Manu Koné, che ha disputato una delle sua migliori partite da quando veste la maglia giallorossa.Diga davanti alla difesa, capacità di trovare la giocata efficace ed anche strappare palla al piede sono qualità che il francese ha messo in mostra in questo suo primo anno in Serie A e che dovrà ribadire in queste ultime partite per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo europeo. Proprio l'ex Borussia Monchengladbach è stato intervistato da Sky Sport, ai cui microfoni ha parlato sia della consapevolezza che ha garantito la gara con l'Inter sia del prossimo cruciale incontro con la Fiorentina.

