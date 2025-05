Roma Inter Primavera LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

© Internews24.com - Roma Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Roma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1Tutto pronto per Roma Inter Primavera, la sfida di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Primavera 1. I nerazzurri occupano momentaneamente il secondo posto della graduatoria con 67 punti, nove in meno dei giallorossi che si trovano in vetta. I ragazzi di Zanchetta tornano in campo dopo il pareggio casalingo contro la Juventus: l’Inter ha già conquistato aritmeticamente un posto ai playoff del campionato. Di seguito la cronaca LIVE testuale dell’incontro.cronacaFischio d’inizio alle ore 11.Roma Inter Primavera, IL tabellino:Roma (4-3-2-1): 40 De Marzi; 29 Marchetti, 4 Seck, 19 Reale, 22 Cama; 16 Mannini, 6 Romano, 18 Coletta; 10 Graziani, 24 Della Rocca; 21 Almaviva. 🔗 di Giuseppe Colicchiadeldi oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di1Tutto pronto per, la sfida di oggi valevole per il 36° turno del campionato di1. I nerazzurri occupano momentaneamente il secondo posto della graduatoria con 67 punti, nove in meno dei giallorossi che si trovano in vetta. I ragazzi di Zanchetta tornano in campo dopo il pareggio casalingo contro la Juventus: l’ha già conquistato aritmeticamente un posto ai playoff del campionato. Di seguito latestuale dell’incontro.Fischio d’inizio alle ore 11., IL(4-3-2-1): 40 De Marzi; 29 Marchetti, 4 Seck, 19 Reale, 22 Cama; 16 Mannini, 6no, 18 Coletta; 10 Graziani, 24 Della Rocca; 21 Almaviva. 🔗 Internews24.com

