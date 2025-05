Roma Inter Primavera LIVE 2-0 | via alla ripresa giallorossi all’attacco

Roma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1

Tutto pronto per Roma Inter Primavera, la sfida di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Primavera 1. I nerazzurri occupano momentaneamente il secondo posto della graduatoria con 67 punti, nove in meno dei giallorossi che si trovano in vetta. I ragazzi di Zanchetta tornano in campo dopo il pareggio casalingo contro la Juventus: l'Inter ha già conquistato aritmeticamente un posto ai playoff del campionato.

CRONACA
1' Fischio d'inizio – Si comincia!
7' Zouin propositivo – Zouin si dimostra subito molto attivo, altro cross sul quale però arriva Reale che appoggia per il proprio portiere.

LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 2-0, 46': si ricomincia. Zanchetta opera due cambi, dentro Topalovic e Mosconi - LIVE MATCH ROMA-INTER 2-0 (Coletta 19', Della Rocca 35') 47' - Inter che inizia con un piglio aggressivo la ripresa, subito corner guadagnato da Mosconi che non porta frutti. ---------- 12.04 - Primo ... 🔗msn.com

