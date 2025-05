© Inter-news.it - Roma-Inter Primavera 2-2, pagelle: Mosconi e Topalovic decisivi!

L’rimonta lae pareggia con il risultato di 2-2 in campionato.cambiano totalmente la partita e sono i migliori, ledel match. Calligaris 6.5: Salva l’da un risultato ancora più largo, para e non può niente sui gol della– DIFESAAidoo 5.5: Non aiuta i centrali nella fase difensiva, davanti non si vede praticamente mai. Prestazione anonima e sottotono.Garonetti 5: Colpisce di testa verso dietro, beffa Alexiou e fa saltare tutte le marcature nella ripartenza del 2-0 della. Il raddoppio giallorosso ha grandissime responsabilità del difensore.Alexiou 5: L’ultimo baluardo della retroguardia nerazzurra, ma gli errori del reparto in generale sono troppo grandi. Bocciato anche il capitano!Cocchi 7: A sinistra è l’unico che fornisce sprint costante per attaccare la. 🔗 Inter-news.it