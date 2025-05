Roma-Inter Primavera 2-2 il tabellino della partita della 36ª giornata

© Inter-news.it - Roma-Inter Primavera 2-2, il tabellino della partita della 36ª giornata Roma-Inter Primavera è finita con il punteggio di 2-2: di seguito il tabellino della partita del Campionato Primavera 1, valida per la trentaseiesima giornata.SPETTACOLO – Termina 2-2 la sfida al Tre Fontane tra la Roma e l’Inter Primavera. Primo tempo a tinte giallorosse, con i padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio nel giro di una mezz’ora. Prima Coletta con un tiro dalla lunga distanza, poi della Rocca sfrutta una disattenzione della difesa Interista e beffa tutti. Nella ripresa esce fuori il cuore dell’Inter che strappa un punto importantissimo nella lotta playoff. Al 55’ ci pensa il solito Topalovic da neo-entrato con un bolide rasoterra, poi Mosconi di testa dopo due minuti completa la rimonta.Roma-Inter Primavera 2-2 – IL tabellinoRoma (4-3-2-1): De Marzi; Marchetti, Seck (70’ Nardin), Reale, Cama; Mannini, Romano, Coletta; Graziani (56’ Levak), della Rocca; Almaviva (57’ Marazzotti). 🔗 è finita con il punteggio di 2-2: di seguito ildel Campionato1, valida per la trentaseiesima.SPETTACOLO – Termina 2-2 la sfida al Tre Fontane tra lae l’. Primo tempo a tinte giallorosse, con i padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio nel giro di una mezz’ora. Prima Coletta con un tiro dalla lunga distanza, poiRocca sfrutta una disattenzionedifesaista e beffa tutti. Nella ripresa esce fuori il cuore dell’che strappa un punto importantissimo nella lotta playoff. Al 55’ ci pensa il solito Topalovic da neo-entrato con un bolide rasoterra, poi Mosconi di testa dopo due minuti completa la rimonta.2-2 – IL(4-3-2-1): De Marzi; Marchetti, Seck (70’ Nardin), Reale, Cama; Mannini,no, Coletta; Graziani (56’ Levak),Rocca; Almaviva (57’ Marazzotti). 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornate FAI di primavera a Catania e provincia il 22 e 23 marzo - Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di... 🔗cataniatoday.it

Giornate Fai di primavera 2025: i luoghi visitabili nel Lazio il 22 e 23 marzo - Le Giornate FAI di Primavera 2025 si terranno sabato 22 e domenica 23 marzo, offrendo l’opportunità di visitare 750 luoghi speciali in 400 città italiane. Nel Lazio, saranno aperti al pubblico numerosi siti di interesse storico, artistico e culturale. Ecco una selezione dei luoghi e borghi visitabili nella regione: Roma Palazzo Farnese: sede dell’Ambasciata di Francia, aprirà eccezionalmente le porte sabato 22 marzo per gli iscritti FAI. 🔗funweek.it

Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - di Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2024/25 La Juve Primavera il Sassuolo nel trentaseiesimo turno di campionato. Juventusnews24 segue LIVE il match. Juve Sassuolo Primavera 0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti a partire dalle 13.00 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE Juve Sassuolo Primavera 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali Leggi su Juventusnews24. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primavera, Inter-Roma 1-4; Magica Roma! A Milano, i giallorossi calano il poker sull'Inter; Finale Primavera, Roma-Inter 1-1 (1-2 dts): l'Inter di Chivu è campione d'Italia. Roma ko, decide Iliev ai supplementari; Stagione 2023/24 Roma-Inter 2-4: tabellino e marcatori. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roma Inter Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match - Roma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1 Tutto pronto per Roma Inter Primavera, la sfida di oggi valevole per ... 🔗informazione.it

LIVE Primavera, Roma-Inter 2-1: botta dalla distanza di Topalovic, partita riaperta! - Trentaseiesima giornata del campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... 🔗fcinter1908.it

LIVE Primavera, Roma-Inter 1-0: Coletta fa tutto da solo e batte Calligaris dalla distanza - Trentaseiesima giornata del campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... 🔗fcinter1908.it