Roma Inter Primavera 2-2 | grande ripresa i nerazzurri strappano il pari in rimonta!

© Internews24.com - Roma Inter Primavera 2-2: grande ripresa, i nerazzurri strappano il pari in rimonta! Roma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1Tutto pronto per Roma Inter Primavera, la sfida di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Primavera 1. I nerazzurri occupano momentaneamente il secondo posto della graduatoria con 67 punti, nove in meno dei giallorossi che si trovano in vetta. I ragazzi di Zanchetta tornano in campo dopo il pareggio casalingo contro la Juventus: l’Inter ha già conquistato aritmeticamente un posto ai playoff del campionato. Di seguito la cronaca live testuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!7? Zouin propositivo – Zouin si dimostra subito molto attivo, altro cross sul quale però arriva Reale che appoggia per il proprio portiere. 🔗 di Giuseppe Colicchia: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di1Tutto pronto per, la sfida di oggi valevole per il 36° turno del campionato di1. Ioccupano momentaneamente il secondo posto della graduatoria con 67 punti, nove in meno dei giallorossi che si trovano in vetta. I ragazzi di Zanchetta tornano in campo dopo il pareggio casalingo contro la Juventus: l’ha già conquistato aritmeticamente un posto ai playoff del campionato. Di seguito la cronaca live testuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!7? Zouin propositivo – Zouin si dimostra subito molto attivo, altro cross sul quale però arriva Reale che appoggia per il proprio portiere. 🔗 Internews24.com

Roma-Inter Primavera 2-2, pagelle: Mosconi e Topalovic decisivi! - L'Inter rimonta la Roma e pareggia con il risultato di 2-2 in campionato. Topalovic e Mosconi cambiano totalmente la partita e sono i migliori, le pagelle del match. Calligaris 6.5: Salva l'Inter da un risultato ancora più largo, para e non può niente sui gol della Roma. Roma-Inter Primavera, pagelle – DIFESA Aidoo 5.5: Non aiuta i centrali nella fase difensiva, davanti non si vede praticamente mai.

"In campo la Primavera": Inter-Roma, il caos è totale - Grandi polemiche sulla data della sfida tra nerazzurri e giallorossi, ecco cosa sta succedendo La morte di Papa Francesco ha creato problemi nel calendario di Serie A: il rinvio delle gare di lunedì a quest'oggi, con lo stop poi deciso dal Governo di tutte le attività sportive e del Coni per sabato, in occasione dei funerali del Pontefice. "In campo la Primavera": Inter-Roma, il caos è totale

Roma-Inter, Campionato Primavera 1: l'arbitro della partita - L'Inter questo sabato affronterà la Roma nella partita valida per la giornata numero 36 del Campionato Primavera 1. L'AIA ha ufficializzato la terna arbitrale. ARBITRO ROMA-INTER PRIMAVERA (sabato 3 maggio ore 11) Arbitro: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa). Assistenti arbitrali: Michele Colavito (Bari), Giovanni Celestino (Reggio Calabria).

Cronaca Primavera Roma-Inter LIVE, le ufficiali: dentro Seck ed Almaviva; Primavera Femminile. L'Inter è più forte dell'inferiorità numerica: lo 0-0 con la Roma regala alle nerazzurre la finalissima con la Juventus; Primavera, Inter-Roma 1-4 risultato finale: si chiude con un ko il 2024 dei nerazzurri; Primavera, le formazioni di Inter-Roma.

Primavera, Roma-Inter formazioni ufficiali: in attacco ritorna Zouin dal 1'

LIVE PRIMAVERA - Roma-Inter 2-2, 60' - I cambi di Zanchetta riprendono il match: micidiale uno-due di Topalovic e Mosconi - LIVE MATCH ROMA-INTER 2-2 (Coletta 19', Della Rocca 35') IL GOL DI MOSCONI: I cambi di Zanchetta riprendono la partita in tre minuti. Punizione di Cocchi sulla quale non arriva Alexiou ma Mosconi sì.

LIVE Roma-Inter Primavera 2-0: difesa da incubo, segna Della Rocca