Roma-Inter Primavera 2-0 al 45? | Coletta dalla distanza non perdona

© Inter-news.it - Roma-Inter Primavera 2-0 al 45?: Coletta dalla distanza non perdona Inter Primavera sta perdendo in casa della Roma per 2-0 al 45?. Dopo un buon primo tempo, Coletta al 19? con un gran tiro dalla distanza trova il vantaggio per i giallorossi. PRIMO TEMPO – Dopo qualche minuto di studio, allo stadio Tre Fontane di Roma, sono i padroni di casa ad uscire allo scoperto alzando i ritmi del match. Gara importantissima per entrambi che si giocano un pezzo di playoff e che domina la Roma per 2-0 al 45?. Al 19? ci pensa Coletta a portare la Roma in vantaggio con un tiro preciso e forte che si insacca all’angolino e diventa imprendibile per Calligaris. Cinque minuti dopo è ancora la Roma a rendersi pericolosa con Della Rocca. L’attaccante giallorosso da dentro l’area di rigore a botta sicura viene fermato da un Intervento miracoloso dell’estremo portiere dell’Inter. 🔗 L’sta perdendo in casa dellaper 2-0 al 45?. Dopo un buon primo tempo,al 19? con un gran tirotrova il vantaggio per i giallorossi. PRIMO TEMPO – Dopo qualche minuto di studio, allo stadio Tre Fontane di, sono i padroni di casa ad uscire allo scoperto alzando i ritmi del match. Gara importantissima per entrambi che si giocano un pezzo di playoff e che domina laper 2-0 al 45?. Al 19? ci pensaa portare lain vantaggio con un tiro preciso e forte che si insacca all’angolino e diventa imprendibile per Calligaris. Cinque minuti dopo è ancora laa rendersi pericolosa con Della Rocca. L’attaccante giallorosso da dentro l’area di rigore a botta sicura viene fermato da unvento miracoloso dell’estremo portiere dell’. 🔗 Inter-news.it

