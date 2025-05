Roma i convocati per la Fiorentina | ci sono due recuperi per Ranieri

© Calcionews24.com - Roma, i convocati per la Fiorentina: ci sono due recuperi per Ranieri Ranieri, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. I dettagli Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida contro la Fiorentina. Recuperati Nelsson e Saud, mentre è assente il solo Dybala. Di seguito l’elenco completo. . 🔗 Claudio, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida di Serie A contro la. I dettagli Claudio, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida contro la. Recuperati Nelsson e Saud, mentre è assente il solo Dybala. Di seguito l’elenco completo. . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Convocati Fiorentina per la Juve, Palladino ha diramato la lista: sono tutti a disposizione tranne un giocatore lungodegente! - di Redazione JuventusNews24Convocati Fiorentina per la Juve, i Viola sono al completo! All’appello manca solo un calciatore: ecco di chi si tratta Siamo in pieno clima di avvicinamento a Fiorentina Juve, sfida che vale per la 29^ giornata di Serie A. In vista di questa partita anche Raffaele Palladino ha diramato la sua lista ufficiale dei convocati. Per l’occasione, che andrà di scena al Franchi, il tecnico gigliato richiama tutti all’ordine a eccezione di un solo giocatore. 🔗juventusnews24.com

Roma, i convocati per il Porto: ci sono Rensch e Hummels. La scelta su Dybala - La Roma si prepara alla gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Porto e per l`occasione, mister Claudio Ranieri recupera Dybala,... 🔗calciomercato.com

Roma-Fiorentina, i convocati: Dybala unico assente, quali scelte per Ranieri? - Poco più di 24 ore separano la Roma dal ritorno in campo, ed ogni partita pesa sempre di più nell’economia del campionato. Classifica alla mano, quella contro la Fiorentina ha tutto il sapore di una finale, una di quei match che può valere una stagione, con Ranieri che ha cercato in tutti i modi di tenere concentrato l’ambiente tra le mille distrazioni che ci potevano essere. Giallorossi a -2 dal 4° posto, ed un successo all’Olimpico, domani alle 18:00, potrebbe valere oro, vista la sfida di qualche ora dopo tra Bologna e Juventus. 🔗sololaroma.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, i convocati di Ranieri per la sfida alla Fiorentina: la lista completa; Roma - Fiorentina, i convocati di Ranieri: tornano Nelsson e Saud; FOTO - Roma-Fiorentina, i convocati di Ranieri: ci sono Nelsson e Abdulhamid; Domani Roma-Fiorentina: i convocati giallorossi di Claudio Ranieri. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roma, i convocati di Ranieri per la sfida alla Fiorentina: la lista completa - L'allenatore giallorosso chiama 24 giocatori per il big match dell'Olimpico contro la squadra di Palladino: in palio c'è un posto nella prossima edizione della Champions League ... 🔗corrieredellosport.it

FOTO - Roma-Fiorentina, i convocati di Ranieri: ci sono Nelsson e Abdulhamid - Il club giallorosso ha reso nota la lista dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico allo Stadio Olimpico. Si rivedono i due difensori ... 🔗ilromanista.eu

Roma-Fiorentina, i convocati di Ranieri: tornano Nelsson e Saud - Il club giallorosso ha diramato la lista ufficiale in vista della sfida casalinga contro la viola, in programma domenica 4 maggio all'Olimpico alle 18:00 ... 🔗msn.com